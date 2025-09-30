USP Conférence « Avis de tempête sur les écosystèmes marins » Villefranche-de-Rouergue

Conférence de Philippe CURY.

Comment se portent nos océans ?

Pour nourrir 10 milliards d’individus, les richesses halieutiques des océans pourraient être la solution. Cependant, les captures liées à la pêche diminuent, les poissons sont de plus en plus petits, des écosystèmes sont perturbés, des puits de carbone sont décimés… La surexploitation et l’épuisement des océans ne sont pas un fantasme d’écologiste.

Comment se portent nos océans ? Quel est l’impact de la (sur)pêche et du changement climatique sur les écosystèmes marins ? Outre l’emblématique thon rouge, et la morue canadienne, que peut-on anticiper sur l’évolution des ressources en poisson ? Quelles solutions pour mieux gérer ces ressources dans un contexte de défis globaux ?

Philippe CURY est un océanographe et biologiste français dont les recherches portent sur la mer et la biodiversité marine. Directeur de recherche émérite à l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) et ancien président du Conseil scientifique de l’Institut Océanographique de Monaco, il est spécialiste des questions de gestion écosystémique des ressources marines exploitées. Son expertise est régulièrement sollicitée au niveau national et international comme par exemple l’ONU pour l’IPBES, la Fondation pour la Nature et l’Homme, les ONG telles que Bloom ou Ethic Océan… Il a reçu de nombreux prix scientifiques et a publié des ouvrages grand public tels que Une mer sans poissons chez Calmann-Levy et Mange tes méduses chez Odile Jacob. 8 .

