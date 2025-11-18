USP Conférence « Egypte ancienne vérités et légendes » Villefranche-de-Rouergue

USP Conférence « Egypte ancienne vérités et légendes »

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 8 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Non-adhérents

Mardi 2025-11-18

fin : 2025-11-18

2025-11-18

Conférence de Florence Quentin

Le » mystère » a toujours été attaché à l’Égypte des Pharaons.

Que sait-on aujourd’hui de la construction des pyramides ? La chimie a-t-elle vu le jour sur les bords du Nil ? Sait-on prononcer cette langue connue par ses hiéroglyphes ? Pourquoi les statues sont -elles souvent mutilées ? La malédiction des pharaons remonte-elle à l’Antiquité ?… Malgré l’avancée des connaissances, l’Égypte ancienne continue de charrier des théories pseudo-scientifiques. L’égyptologue Florence Quentin propose de faire un tri salutaire entre les affirmations infondées et ce que révèlent les dernières découvertes de terrain. Elle partagera son analyse sur les raisons de la fascination qu’exerce cette civilisation plurimillénaire.

Florence QUENTIN est diplômée d’égyptologie des Universités Montpellier-III et Paris-IV Sorbonne. Elle a enseigné l’Histoire et l’Histoire des religions puis a été Conseillère scientifique pour des documentaires et des émissions de télévision (France 2, chaîne Histoire). Ses principaux travaux portent sur la religion et l’histoire de l’Égypte pharaonique. Elle est l’auteure de 10 essais sur l’Égypte ancienne et de nombreuses contributions à des ouvrages collectifs. Elle a reçu le Prix Écriture et Spiritualités 2015 pour Vivante Égypte, (DDB), sous le patronage de François Cheng, ainsi que le Prix du Livre d’Histoire de Woippy-Metz (2023) pour L’Égypte ancienne, vérités et légendes, (Perrin). 8 .

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 70 41 usp.villefranche12@gmail.com

