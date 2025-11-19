Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

USP – Conférence : « Jean Giono, romancier de la nature ou précurseur écologique ? »

16 Boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base – plein tarif

Non-adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-08

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-08

Conférence de Jean-Yves Laurichesse

Jean Giono (1895-1970) est aujourd’hui considéré comme un précurseur de l’écologie. En témoigne le succès de L’Homme qui plantait des arbres. La nature est fortement présente dans son œuvre de Colline à Batailles dans la montagne. Plus qu’un simple décor, elle est une force, une puissance avec laquelle l’homme doit composer. Dans ses essais des années 30, Les Vraies Richesses ou Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, il conjugue pacifisme, critique de la civilisation industrielle et éloge d’une vie à la campagne. Alors, Jean Giono ne serait-il qu’un écrivain engagé dans la défense de l’environnement ? Sa relation complexe aux éléments naturels n’est-elle pas celle d’un créateur, romancier et poète, plutôt que celle d’un penseur ?

Jean-Yves LAURICHESSE est professeur émérite de littérature française à l’Université Toulouse-Jean Jaurès.

Ses recherches portent sur Jean Giono, Claude Simon, et la littérature contemporaine (Lignes de terre : écrire le monde rural aujourd’hui, 2020).

Sur Giono, il a publié Giono et Stendhal : chemins de lecture et de création (1994), codirigé le Dictionnaire Giono (2016), et il est rédacteur en chef de la Revue Giono (Association des Amis de Jean Giono).

Il est aussi écrivain, auteur d’une dizaine de romans et récits, dont Les Noces rouges selon Bruegel (Ateliers Henry Dougier, 2022), Les Réalités premières (La Guêpine, 2023) et Le Destin d’un poète (Le Temps qu’il fait, 2025). 8 .

16 Boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 70 41 usp.villefranche12@gmail.com

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English :

Lecture by Jean-Yves Laurichesse

L’événement USP – Conférence : « Jean Giono, romancier de la nature ou précurseur écologique ? » Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)