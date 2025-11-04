USP Conférence « La fertilité des femmes et le conte de la bonne aventure » Villefranche-de-Rouergue

Conférence de jean-Philippe Wolf

Désirer un enfant est la chose la plus compréhensible et partagée au monde. Mais est-il possible de tout faire pour atteindre ce but sans envisager les conséquences ?

En revenant à la réalité de ce que vivent les patients, de leurs histoires, de leurs souffrances, le professeur Wolf apporte des éléments de réflexion concrets. Quelles sont les suites insoupçonnées des nouvelles techniques vitrification des ovocytes, don de gamètes et tourisme procréatif, gestation pour autrui ? Quels espoirs suscite la découverte d’une molécule dérivée de la Fertiline qui s’est avérée contrer les effets du vieillissement des ovules ? Ces recherches pourraient-elles constituer une thérapeutique concrète aux troubles de la fertilité des femmes ? Des réponses raisonnables aux délicates questions que pose le désir d’enfant.

Le professeur Jean-Philippe WOLF est biologiste de la reproduction mais également gynécologue-obstétricien de formation. Après une thèse de sciences aux États-Unis, il a réalisé en France les premières micro-injections de spermatozoïdes dès 1990. Il a dirigé à Paris l’un des plus importants services d’assistance médicale à la procréation de l’Assistance Publique à l’Hôpital Cochin, la première banque de sperme en France (Cecos), ainsi que le groupe Interaction Gamétique et Fusion Membranaire , à l’Institut Cochin, INSERM U1016. Il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques et d’un ouvrage Espoirs et limites de l’assistance médicale à la procréation. Il prépare actuellement un autre livre avec Daniel Sibony. 8 .

English :

Lecture by jean-Philippe Wolf

Wanting a child is the most understandable and shared thing in the world. But is it possible to do everything to achieve this goal without considering the consequences?

German :

Vortrag von jean-Philippe Wolf

Der Wunsch nach einem Kind ist die verständlichste und am meisten geteilte Sache der Welt. Aber ist es möglich, alles zu tun, um dieses Ziel zu erreichen, ohne die Konsequenzen zu bedenken?

Italiano :

Conferenza di jean-Philippe Wolf

Desiderare un figlio è la cosa più comprensibile e condivisa al mondo. Ma è possibile fare di tutto per raggiungere questo obiettivo senza considerare le conseguenze?

Espanol :

Conferencia de jean-Philippe Wolf

Querer tener un hijo es lo más comprensible y compartido del mundo. Pero, ¿es posible hacer todo lo posible para conseguir este objetivo sin tener en cuenta las consecuencias?

