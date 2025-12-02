USP Conférence « La Turquie un partenaire à risque ? » Villefranche-de-Rouergue

USP Conférence « La Turquie un partenaire à risque ? » Villefranche-de-Rouergue mardi 2 décembre 2025.

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Mardi 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Conférence de Dorothée Schmid

La Turquie est devenue au XXI ème siècle un acteur international incontournable.

Partenaire des Occidentaux depuis la Guerre froide, elle joue maintenant de plus en plus son propre jeu de puissance. Cependant, après plus de 20 ans de gouvernement islamiste, les équilibres politiques internes sont instables, l’économie en crise durable, la question kurde toujours en suspens. La Turquie est-elle une démocratie ? Peut-on réconcilier Kurdes et Turcs ? Y a-t-il un avenir européen pour la Turquie ? Comment intégrer cette Turquie à risque dans notre vision géopolitique ?

Diplômée de Science-Po Paris, titulaire d’un troisième cycle en Économie Appliquée et Docteur en Sciences politiques de l’Université Paris-II, Dorothée SCHMID dirige le programme Turquie et Moyen- Orient à l’Institut français des Relations internationales (IFRI). Impliquée dans des partenariats de recherche internationaux de premier plan, sa recherche se concentre actuellement sur la transition politique en Turquie, le retour de la Méditerranée comme espace d’action géopolitique et les réorganisations géopolitiques post-conflits au Moyen-Orient. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels La Turquie en 100 questions (2023). Elle est fréquemment invitée sur les plateaux TV. 8 .

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 70 41 usp.villefranche12@gmail.com

