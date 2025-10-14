USP Conférence « Le Blob, un génie sans cerveau ? » Villefranche-de-Rouergue

USP Conférence « Le Blob, un génie sans cerveau ? »

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Mardi 2025-10-14

fin : 2025-10-14

2025-10-14

Conférence d’Audrey Dussutour

Venez écouter les dernières aventures de ce héros de la biologie. Une chose est certaine le blob n’a pas fini de vous surprendre !

Le blob, un organisme unicellulaire étrange qui peuple nos forêts, n’a de cesse de nous étonner. Tour à tour monstre de film d’horreur à Hollywood, objet de science au CNRS, source d’innovations pour les entreprises, astronaute à bord de l’ISS, organisme de compagnie à la maison, coqueluche des médias, pensionnaire au zoo, outil pédagogique à l’école, le blob est un organisme unique. Derrière une apparente simplicité, il présente d’étonnantes capacités. L’apprentissage, pour le blob, est-il possible ? A-t-il une mémoire ? Est-ce un organisme intelligent ?

Audrey DUSSUTOUR est biologiste, directrice de recherche au CNRS. Après un doctorat d’éthologie, et deux post-doctorats au Canada et en Australie, elle a été recrutée comme chercheure au CNRS en 2009. Depuis, elle travaille au Centre de recherches sur la cognition animale (CRCA CNRS ; Université Toulouse III Paul Sabatier). Elle est aussi l’éditrice associée de plusieurs revues scientifiques. L’ensemble de ses travaux scientifiques sur les fourmis et les blobs a été récompensé par le prix Le Monde de la recherche en 2007, le prix Wetrems de l’Académie des Sciences de Belgique en 2011 et le prix Fermat de l’Académie du Languedoc en 2022. 8 .

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 70 41 usp.villefranche12@gmail.com

English :

Audrey Dussutour?s lecture

Come and hear about the latest adventures of this biological hero. One thing’s for sure: the blob won’t stop surprising you!

German :

Vortrag von Audrey Dussutour

Hören Sie sich die neuesten Abenteuer dieses Helden der Biologie an. Eines ist sicher: Der Blob wird Sie immer wieder überraschen!

Italiano :

Conferenza di Audrey Dussutour

Venite a conoscere le ultime avventure di questo eroe biologico. Una cosa è certa: il blob non ha finito di sorprendervi!

Espanol :

Conferencia de Audrey Dussutour

Descubra las últimas aventuras de este héroe biológico. Una cosa es segura: ¡la mancha no ha terminado de sorprenderle!

