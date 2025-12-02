USP Conférence « Le goût de la politique » Villefranche-de-Rouergue

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Conférence de Pascal PERRINEAU sur le thème de la politique.

Pascal Perrineau a toujours eu le goût de la politique. Voici son récit personnel de la Ve République. Il brosse pour nous les scènes marquantes du gaullisme, le vent soixante-huitard dans les lycées, l’effervescence des campagnes présidentielles sur les bancs de Sciences Po, les coulisses du PS mitterrandien. Élection après élection, le chercheur regarde attentivement la carte des scrutins, prête attention aux signaux faibles qui préfigurent l’émergence d’une nouvelle ligne de fracture politique. Quels sont les facteurs économiques, géographiques et culturels à l’origine de la reconfiguration politique présente ? Qu’en est-il de la désaffection croissante des Français pour la vie politique ? Quelles pistes concrètes pour l’avenir de notre démocratie ?

Docteur d’Etat en science politique et Agrégé des Universités, Pascal PERRINEAU a enseigné durant plusieurs décennies à Sciences Po et dans des universités nord-américaines (New York University, Middleburry College). Il a été le directeur du CEVIPOF entre 1992 et 2013, et depuis 2016, il est Président des Alumni de Sciences Po. Ses trois derniers ouvrages sont Le grand écart. Chronique d’une démocratie fragmentée, (Plon, 2019), Le populisme (PUF, 2021) et Le goût de la politique. Un observateur passionné de la Ve République (Odile Jacob, 2024) Prix du livre politique 2024. Il est régulièrement invité comme expert par les chaînes de télévision françaises. 8 .

English :

Conference by Pascal PERRINEAU on the theme of politics.

German :

Vortrag von Pascal PERRINEAU über das Thema Politik.

Italiano :

Conferenza di Pascal PERRINEAU sul tema della politica.

Espanol :

Conferencia de Pascal PERRINEAU sobre el tema de la política.

