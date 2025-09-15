USP Conférence NO WOMAN’S LAND comment vivent les femmes afghanes sous le régime Taliban ? Villefranche-de-Rouergue

USP Conférence NO WOMAN’S LAND comment vivent les femmes afghanes sous le régime Taliban ?

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Non-adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Mélissa CORNET et Hamida AMAN, de Radio Begum, viennent témoigner de la disparition sociale des femmes orchestrée par les talibans.

Depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, les femmes afghanes ont vu leurs droits et leurs libertés annihilés. De nombreux décrets et lois ont été adoptés, supprimant petit à petit tout moyen d’expression de leur identité, jusqu’à faire disparaître les femmes des rues afghanes. Comment vivent les femmes afghanes ou comment arrivent-elles à vivre ? Comment résister à la violence implacable imposée par le régime ultra-conservateur ? Quel a été le rôle de Radio Bégum dans cette lutte ? Mélissa CORNET et Hamida AMAN, de Radio Begum, viennent témoigner de la disparition sociale des femmes orchestrée par les talibans. Voix multiples qui parlent de la même souffrance celle d’exister, devant une tentative d’anéantissement de l’identité de femme.

Mélissa CORNET est juriste spécialisée dans les questions de droits humains. Elle effectue, en Afghanistan, depuis 2018, des travaux de recherche principalement sur les droits des femmes. En 2024, elle est lauréate avec la photographe irano-canadienne Kiana Hayeri du prix de photojournalisme de la fondation Carmignac. Ce travail, No Woman’s Land , a été exposé à Paris au Réfectoire des Cordeliers, puis au Port de Solférino.

Hamida AMAM est une journaliste afghane. Elle est la fondatrice de Begum Organization for Women (BOW) dont la mission est triple à la fois ONG, média (radio et télévision) et portail de cours en ligne basé entre Paris et Kaboul. Radio Begum a assuré la diffusion de cours permettant aux filles de conserver un lien avec l’éducation, la santé… avant d’être interdite d’ondes par les Talibans.

En partenariat avec le Judo Club de Villefranche et le département de l’Aveyron 8 .

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 70 41 usp.villefranche12@gmail.com

English :

Mélissa CORNET and Hamida AMAN, from Radio Begum, talk about the social disappearance of women orchestrated by the Taliban.

German :

Melissa CORNET und Hamida AMAN von Radio Begum kommen, um über das von den Taliban orchestrierte soziale Verschwinden von Frauen zu berichten.

Italiano :

Mélissa CORNET e Hamida AMAN, di Radio Begum, parleranno della scomparsa sociale delle donne orchestrata dai Talebani.

Espanol :

Mélissa CORNET y Hamida AMAN, de Radio Begum, hablarán de la desaparición social de las mujeres orquestada por los talibanes.

L’événement USP Conférence NO WOMAN’S LAND comment vivent les femmes afghanes sous le régime Taliban ? Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-10-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)