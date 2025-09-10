USP Conférence « Russie la crise de la dictature de Poutine » Villefranche-de-Rouergue

USP Conférence « Russie la crise de la dictature de Poutine »

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Conférence de Marie MENDRAS sur le thème de la Russie

Le coût politique, économique, humain de la guerre est très élevé pour la Fédération de Russie et ses habitants qui vivent en économie de guerre depuis l’attaque de l’Ukraine. Pourquoi donc le chef du Kremlin a-t-il lancé son pays dans cette guerre terriblement meurtrière, avec des objectifs irréalistes ? Quelles sont les raisons de ce revanchisme exacerbé contre les Ukrainiens? Cette guerre s’inscrit-elle dans une trajectoire historique, que rien n’aurait pu faire dévier depuis des décennies ? En livrant à l’Ukraine une guerre ingagnable, Poutine n’enferme-t-il pas les Russes dans une confrontation majeure avec l’Europe, l’Amérique du Nord et le Japon, en entraînant son pays vers l’abîme?

Marie MENDRAS est politologue. Chercheuse au CNRS et au Centre d’études et de recherches internationales, elle est également professeur à Sciences Po où elle enseigne notamment la politique étrangère russe dans la Paris School of International Affairs. Enfin, elle est membre du comité de rédaction des revues Esprit et Pro et contra (Moscou), membre du conseil du US-Russia Centre à Bruxelles et de l’Institut du droit et de la politique publique à Moscou. Auteur primé de plusieurs ouvrages, elle a fait paraitre, en 2024, l’essai La guerre permanente ultime stratégie du Kremlin, Paris, Calmann-Lévy. 8 .

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 70 41 usp.villefranche12@gmail.com

