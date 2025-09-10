USP Conférence « Terrorisme du traumatisme à la résilience » Villefranche-de-Rouergue

USP Conférence « Terrorisme du traumatisme à la résilience »

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Conférence de Jacques DAYAN, réflexion sur le thème du terrorisme et des traumatismes qu’il nous laisse.

Les attentats terroristes du 13 Novembre 2015 ont ensanglanté Paris, notamment au Bataclan, sur les terrasses de cafés et au Stade de France. Ils ont causé la mort de 130 personnes, fait des centaines de blessés et bien plus encore de victimes de traumatisme psychologique. Ce dernier a affecté les victimes et leurs familles, mais aussi des membres des forces de l’ordre et du corps des soignants. En s’appuyant sur cet épisode tragique, Jacques Dayan nous propose une réflexion. Qu’en est-il du traumatisme psychique, de la mémoire traumatique ? Quelles sont les conséquences tant sur le plan individuel que collectif ? Comment les surmonter ? Quel peut-être l’apport du « Programme 13-Novembre », une organisation de recherche inédite, promue et soutenue par les pouvoirs publics en réponse à ces attentats ?

Ancien professeur associé à l’Institut de psychiatrie de Londres, Jacques DAYAN est professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au CHU de Rennes et chercheur dans le laboratoire « Mémoire Humaine » (U 1077) de l’INSERM à Caen. Ses travaux de recherche concernent la mémoire, la conscience, l’action, la parentalité, la psychopathologie du développement et de la violence. Il est associé au Programme 13-Novembre (CNRS et INSERM) 8 .

English :

Lecture by Jacques DAYAN, reflecting on the theme of terrorism and the traumas it leaves behind.

German :

Vortrag von Jacques DAYAN, Reflexion über das Thema Terrorismus und die Traumata, die er bei uns hinterlässt.

Italiano :

Conferenza di Jacques DAYAN sul tema del terrorismo e del trauma che lascia dietro di sé.

Espanol :

Conferencia de Jacques DAYAN sobre el terrorismo y los traumatismos que deja tras de sí.

