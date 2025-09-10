USP Conférence « Transition écologique vers un épuisement des ressources naturelles ? » Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Conférence d’Emmanuel Hache sur le thème de la transition écologique et notre dépendance aux métaux

Ils sont indispensables à l’ensemble des technologies bas-carbone comme les véhicules électriques (cobalt, cuivre, lithium, nickel, terres rares…), l’éolien (aluminium, cuivre, nickel…), le solaire (aluminium, argent, cuivre, silicium…) ou l’hydrogène (nickel, palladium, platine…). Ils, ce sont les métaux ! Et face à l’urgence climatique et à la nécessaire décarbonation du mix énergétique mondial, la demande en métaux risque d’augmenter en créant de nouvelles dépendances économiques et géopolitiques. Ce contexte ouvre de nombreuses questions Aura-t-on assez de métaux ? Va-t-on rouvrir des mines en France ? À quels coûts économiques et environnementaux.

Emmanuel HACHE est Adjoint scientifique et économiste- Prospectiviste à IFP Énergies nouvelles et directeur de recherche à l'IRIS. Docteur en Sciences économiques, il est également diplômé en Géopolitique et Prospective de l'Institut de Relations internationales et stratégiques (IRIS). Ses recherches portent sur la prospective énergétique et sur les questions des ressources naturelles pour la transition écologique. Il est l'auteur du livre Géopolitique des énergies paru aux Editions Eyrolles en septembre 2022 et de Métaux, le nouvel or noir paru aux Editions du Rocher en septembre 2023 et de plus de quatre-vingts articles dans des revues académiques françaises et internationales.

usp.villefranche12@gmail.com

English :

Emmanuel Hache’s conference on ecological transition and our dependence on metals

German :

Vortrag von Emmanuel Hache zum Thema « Der ökologische Wandel und unsere Abhängigkeit von Metallen »

Italiano :

Conferenza di Emmanuel Hache sulla transizione ecologica e la nostra dipendenza dai metalli

Espanol :

Conferencia de Emmanuel Hache sobre la transición ecológica y nuestra dependencia de los metales

