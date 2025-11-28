UTC W MOSMOZ FRANKY B AND MORE – WAREHOUSE Nantes

UTC W MOSMOZ FRANKY B AND MORE Début : 2026-01-02 à 23:55. Tarif : – euros.

Ultimate Techno Club revient au Warehouse Nantes le vendredi 02 janvier 2026 pour sa deuxième édition.Le concept qui a retourné le club est de retour : un octogone, une cage, une scène 360°, et 10 DJs prêts à se confronter en face-à-face toute la nuit. Ici, pas de règles… à part tenir le duel et envoyer les plus grosses tracks.Chaque duo se retrouvera au centre de la cage pour un véritable battle techno, au plus près du public, porté par une intensité sonore et visuelle unique. Un format brut, viscéral et immersif, pensé pour celles et ceux qui veulent vivre la techno au corps-à-corps.Ultimate Techno Club : le rendez-vous de celles et ceux qui veulent ressentir chaque BPM et vivre la techno comme jamais. Le Warehouse vous attend pour une nuit qui s’annonce monumentale._Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44