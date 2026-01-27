UTF 2026 Flers
L’Urban Trail Flers est plus qu’une course, plus qu’une marche, une réelle découverte des secrets de la ville !
– Courses jeunes, 8 km et 16 km
– Marches de 5 et 8,5 km
En plus, l’UTF est un urban trail caritatif, non compétitif, organisé par l’ensemble scolaire Saint-Thomas-d’Aquin, au profit des Restos du cœur cette année.
Village animation sur la place Saint-Germain dès 9h animations sportives, tombola…
Restauration sur place .
Départ place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie
