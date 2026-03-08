Utilisation de l’Espace Urbain Street Workout -Vichy Vitalité

Ecluse du Palais du Lac Bellerive-sur-Allier Allier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 09:30:00

fin : 2026-04-14 10:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, maison Sport Santé CREPS propose une séance gratuite de découverte Utilisation de l’Espace Urbain Street Workout .

Renseignements et inscription par téléphone.

Ecluse du Palais du Lac Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 85 60

English :

As part of the Vichy Vitality program, maison Sport Santé CREPS offers a free discovery session: Use of the Urban Space Street Workout .

Information and registration by telephone.

L’événement Utilisation de l’Espace Urbain Street Workout -Vichy Vitalité Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-08 par Vichy Destinations