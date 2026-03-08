Utilisation de l’Espace Urbain Street Workout -Vichy Vitalité Bellerive-sur-Allier
Utilisation de l’Espace Urbain Street Workout -Vichy Vitalité Bellerive-sur-Allier mardi 14 avril 2026.
Utilisation de l’Espace Urbain Street Workout -Vichy Vitalité
Ecluse du Palais du Lac Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 09:30:00
fin : 2026-04-14 10:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, maison Sport Santé CREPS propose une séance gratuite de découverte Utilisation de l’Espace Urbain Street Workout .
Renseignements et inscription par téléphone.
.
Ecluse du Palais du Lac Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 85 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Vichy Vitality program, maison Sport Santé CREPS offers a free discovery session: Use of the Urban Space Street Workout .
Information and registration by telephone.
L’événement Utilisation de l’Espace Urbain Street Workout -Vichy Vitalité Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-08 par Vichy Destinations