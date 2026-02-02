Utilisation des plantes sauvages dans le quotidien

Saint-Benoît-la-Forêt Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’animation débute par une promenade en nature afin d’apprendre à reconnaître quelques plantes sauvages ainsi que les techniques de récolte (précautions à prendre, confusions à éviter, …). L’animation se poursuit par la fabrication de préparations à partir de plantes sauvages.

L’animation débute par une promenade en nature afin d’apprendre à reconnaître quelques plantes sauvages ainsi que les techniques de récolte (précautions à prendre, confusions à éviter, …). L’animation se poursuit par la fabrication de préparations à partir de plantes sauvages. .

Saint-Benoît-la-Forêt 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The activity begins with a nature walk to learn how to recognize a few wild plants, as well as harvesting techniques (precautions to take, confusion to avoid, etc.). The activity continues with the making of preparations from wild plants.

L’événement Utilisation des plantes sauvages dans le quotidien Saint-Benoît-la-Forêt a été mis à jour le 2026-02-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme