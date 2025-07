Utilisation du Pendule et des Baguettes sensitives Ferme de La Reine des près Champclause

Ferme de La Reine des près Boussoulet Champclause Haute-Loire

Initiez-vous à la radiesthésie en découvrant l’usage du pendule et des baguettes sensitives lors d’un atelier nature. Une expérience surprenante pour affiner vos ressentis !

Ferme de La Reine des près Boussoulet Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 35 65

English :

Initiate yourself to dowsing by discovering the use of the pendulum and sensory rods during a nature workshop. A surprising experience to sharpen your senses!

German :

Lernen Sie die Radiästhesie kennen, indem Sie bei einem Workshop in der Natur den Gebrauch von Pendel und Ruten entdecken. Eine überraschende Erfahrung, um Ihre Wahrnehmung zu verfeinern!

Italiano :

Mettetevi alla prova con la radiestesia scoprendo come usare un pendolo e le bacchette sensoriali durante un laboratorio naturalistico. È un modo sorprendente per affinare i vostri sensi!

Espanol :

Pruebe la radiestesia descubriendo cómo utilizar un péndulo y varitas sensoriales durante un taller sobre la naturaleza. ¡Es una forma sorprendente de afinar tus sentidos!

