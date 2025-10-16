Utiliser l’application bancaire pour gérer son argent Maison des Haubans Nantes

Utiliser l’application bancaire pour gérer son argent Maison des Haubans Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 14:00 – 16:00

Gratuit : oui sur inscription Prise d’information et inscription au 07 69 81 65 18Entrée libre avec participation financière possible Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Gérer son argent avec l’appli mobile de sa banqueEn petit groupe, nous regardons les différentes rubriques de l’application de La Banque Postale comme exemple.Ensuite, chacun apprend à manipuler l’application installée sur son téléphone : effectuer un virement, voir les informations utiles concernant son compte, sa carte bancaire et échanger des informations avec son conseiller.Enfin, chacun rédige son mémo

Maison des Haubans Nantes 44000

07 69 81 65 18