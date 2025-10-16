Utiliser l’application bancaire pour gérer son argent Maison des Haubans Nantes

Utiliser l’application bancaire pour gérer son argent Jeudi 16 octobre, 14h00 Maison des Haubans Loire-Atlantique

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T14:00:00 – 2025-10-16T16:00:00

Fin : 2025-10-16T14:00:00 – 2025-10-16T16:00:00

Gérer son argent avec l’appli mobile de sa banque

En petit groupe, nous regardons les différentes rubriques de l’application de La Banque Postale comme exemple.

Ensuite, chacun apprend à manipuler l’application installée sur son téléphone : effectuer un virement, voir les informations utiles concernant son compte, sa carte bancaire et échanger des informations avec son conseiller.

Enfin, chacun rédige son mémo

Maison des Haubans 1 bis boulevard de Berlin Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 69 81 65 18 »}, {« type »: « email », « value »: « apib44@gmail.com »}]

Découvrir toutes les utilisations de l’application de sa banque sur son téléphone : informations et entrainement personnalisé pour gérer son argent au quotidien. APIB argent

Association Agir Pour I’Intégration Bancaire