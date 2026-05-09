Créancey

Utiliser le pendule et les baguettes- Créancey

Maison de thérapeutes Les ailes du moulin Créancey Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 09:00:00

fin : 2026-09-21 17:30:00

Date(s) :

2026-09-21

Le pendule et les baguettes offrent un très vaste champ d’applications utiles au quotidien. Je vous préciserai les éléments à prendre en compte lors de l’achat. Je vous transmettrai toute la technique comment les tenir, fixer les conventions, poser des questions et avoir des réponses fiables. Au cours de cet atelier, vous pourrez donc enrichir vos connaissances avec de nombreux exemples d’utilisation et de mises en application. Par exemple, trouver les sources d’eau, obtenir des réponses à des questions que vous vous posez,… ! .

Maison de thérapeutes Les ailes du moulin Créancey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Utiliser le pendule et les baguettes- Créancey

L’événement Utiliser le pendule et les baguettes- Créancey Créancey a été mis à jour le 2026-05-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)