Utiliser les outils de l’IA pour analyser des contenus Jean Nicot Paris

ArkéoTopia accueille Emmanuel Itié pour son ArkéAuLogis mensuelle à la salle Jean Nicot de Paris le 27 septembre 2025 à 14h.

ArkéoFake est un projet qui veut développer des moyens de lutte contre le phénomène de la désinformation dans les disciplines historiques.

Ce chantier nécessite donc de savoir identifier un désinformateur, de déterminer s’il est suivi ou ignoré du public afin de dégager une stratégie, puis de mettre en œuvre des actions de lutte sur et hors d’Internet.

Au cours de notre intervention, nous ferons un point sur l’avancement du projet au sein d’ArkéoTopia, puis nous présenterons ce qu’est un « Large Language Model » (LLM) afin de présenter comment et pourquoi mettre en œuvre ce type d’outil dans ArkéoFake avec des exemples concrets.

L’intervenant

Ingénieur en informatique depuis 25 ans, Emmanuel Itié est directeur de projet et expert en qualité logicielle dans des sociétés de service. Parallèlement, il poursuit des études en égyptologie (Master 1) à l’EPHE. Il a commencé à développer son outil de lutte contre l’infox depuis fin 2022 et a rejoint ArkéoTopia pour constituer une équipe autour de cet objectif. Il est également télépilote de drone et formé en photogrammétrie.

Le samedi 27 septembre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit

Réservation auprès de contact@arkeotopia.org

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Jean Nicot 7 rue Jean Nicot 75007 Paris

