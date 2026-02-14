Utiliser l’ortie au potager et dans la cuisine, Site de Repainville, Rouen

Utiliser l’ortie au potager et dans la cuisine, Site de Repainville, Rouen samedi 7 novembre 2026.

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T09:30:00+01:00 – 2026-11-07T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T09:30:00+01:00 – 2026-11-07T12:30:00+01:00

Lors de cet atelier, vous réaliserez après une cueillette des orties sur le site de Repainville, un purin d’ortie pour le potager et en cuisine, plusieurs recettes à base d’orties
Animé par le Champ des Possibles
Inscription possible à partir du 22 juin.
Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

atelier pratique