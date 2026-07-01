Utiliser une clé de détermination, Parking des Deux Aiguilles, Saint-Antonin-sur-Bayon

Informations pratiques

Utiliser une clé de détermination Samedi 19 septembre, 16h30 Parking des Deux Aiguilles Bouches-du-Rhône

Tarifs : Adulte non adhérent 14€ ; Enfant de moins de 12 ans ; Enfant de plus de 12 ans 8€ ; Adulte adhérent 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Au pied de la Sainte Victoire, nous vous proposons de vous familiariser avec les termes indispensables en botanique pour ensuite trouver le nom scientifique des végétaux méditerranéens à l’aide de clés de détermination simplifiées (ou pas, selon votre niveau en botanique).

Durée : 3h00

Activité organisée par Isabelle – guide naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/utiliser-une-cle-de-determination-9665

Parking des Deux Aiguilles Parking des Deux Aiguilles Saint-Antonin-sur-Bayon 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/utiliser-une-cle-de-determination-9665 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/utiliser-une-cle-de-determination-9665 »}]

Apprendre à nommer les plantes à l’aide de simples outils Nature Sortie nature