UTL L’abbé Vallet au cour des tourmentes Gien

Conférence de Xavier Collet sur L’abbé Vallet au cœur des tourmentes – Jeudi 22 janvier

Le dimanche 22 janvier à 14h15, Xavier Collet, professeur d’économie, présentera sa conférence intitulée L’abbé Vallet au cœur des tourmentes dans la salle 401 du Centre Anne de Beaujeu. L’événement est ouvert aux adhérents de l’UTL et accessible aux non-adhérents moyennant une participation de 10 €. Une occasion enrichissante de découvrir l’histoire et l’influence de l’abbé Vallet à travers un regard expert et captivant. 10 .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr

English :

Lecture by Xavier Collet on L?abbé Vallet au c?ur des tourmentes Thursday, January 22

