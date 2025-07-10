UTL Locminé, Bienvenue en Albanie, sa culture et sa langue Locminé
Espace de la Maillette Locminé Morbihan
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
2025-12-11
L’Albanie a longtemps servi de théâtre à l’affrontement des intérêts des grands états de l’Orient et de l’Occident. Elle fait maintenant parler d’elle pour son calme, ses citadelles, sa riviera exceptionnelle. Par Béatrice CRICKS, à 14h30. Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. .
Espace de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 08 43 55 44
