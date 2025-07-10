UTL Locminé, Bienvenue en Albanie, sa culture et sa langue

Espace de la Maillette Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

L’Albanie a longtemps servi de théâtre à l’affrontement des intérêts des grands états de l’Orient et de l’Occident. Elle fait maintenant parler d’elle pour son calme, ses citadelles, sa riviera exceptionnelle. Par Béatrice CRICKS, à 14h30. Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. .

Espace de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 08 43 55 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement UTL Locminé, Bienvenue en Albanie, sa culture et sa langue Locminé a été mis à jour le 2025-07-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE