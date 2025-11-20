UTL Locminé, conférence le Costa-Rica, une extraordinaire diversité Locminé
UTL Locminé, conférence le Costa-Rica, une extraordinaire diversité
Espace de la Maillette Locminé
Par Sylvain Mahuzier. Sur un territoire dix fois plus petit que la France, le Costa-Rica déploie toutes les couleurs d’une faune abondante et d’une végétation luxuriante. Ses habitants, les Ticos, nous feront visiter diverses plantations, bananes, cacao, café. Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. A 14h30. .
Espace de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne
