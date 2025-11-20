UTL Locminé, conférence le Costa-Rica, une extraordinaire diversité

Espace de la Maillette Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Par Sylvain Mahuzier. Sur un territoire dix fois plus petit que la France, le Costa-Rica déploie toutes les couleurs d’une faune abondante et d’une végétation luxuriante. Ses habitants, les Ticos, nous feront visiter diverses plantations, bananes, cacao, café. Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. A 14h30. .

Espace de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 08 43 55 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement UTL Locminé, conférence le Costa-Rica, une extraordinaire diversité Locminé a été mis à jour le 2025-07-03 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE