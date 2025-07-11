UTL Locminé, la Jégado, dans les pas d’une empoisonneuse en Bretagne

Espace de la Maillette Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Par Justine Jouet, historienne de la sorcellerie. Hélène Jégado est la plus connue des empoisonneuses bretonnes et l’une des plus grandes tueuses de l’Histoire…

Vous vivrez un formidable voyage dans le temps, qui débutera en 1833 à Séglien… Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. A 14h30. .

Espace de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 08 43 55 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement UTL Locminé, la Jégado, dans les pas d’une empoisonneuse en Bretagne Locminé a été mis à jour le 2025-07-04 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE