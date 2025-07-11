UTL Locminé, « Peut-on se fier aux sondages »?

Espace de la Maillette Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Par Jean-Jacques URVOAS, professeur de droit et ancien garde des Sceaux. La conférence livrera les secrets de fabrication des sondages et présentera les usages qu’en font les journalistes et les candidats. Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. A 14h30. .

Espace de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 08 43 55 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement UTL Locminé, « Peut-on se fier aux sondages »? Locminé a été mis à jour le 2025-09-08 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE