UTL Visite du complexe de la pyramide de Khéops Gien

Animation Visite du complexe de la pyramide de Khéops avec Laure Manas jeudi 29 janvier

Jeudi 29 janvier à 14h, Laure Manas, animatrice des Micro-Folies de Gien, proposera l’animation Visite du complexe de la pyramide de Khéops à la Micro-Folie de Gien, située dans l’hôtel de ville. Cette activité est ouverte aux adhérents de l’UTL et accessible aux non-adhérents moyennant une participation de 10 €. Une belle occasion de découvrir l’histoire fascinante de la grande pyramide dans un cadre interactif et convivial. 10 .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr

English :

Visit the Khéops pyramid complex with Laure Manas Thursday, January 29

