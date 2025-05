UTLA Conférence « LA CORRESPONDANCE DU MARQUIS DE SADE ET DE MARIE-DOROTHÉE DE ROUSSET » – Pau, 16 mai 2025 17:30, Pau.

Pyrénées-Atlantiques

CAMPUS UPPA BÂT LETTRES AMPHITHÉÂTRE Pau

Début : 2025-05-16 17:30:00

2025-05-16

PAR Jean-Yves Casanova, professeur des universités émérite, spécialiste de littérature française et occitane, écrivain et poète.

En 1779, le marquis de Sade, emprisonné à Vincennes, entame une correspondance avec Marie-Dorothée de Rousset, une amie d’enfance entrée au service de sa famille. Rousset, venue à Paris afin d’aider la marquise de Sade dans ses démarches, se voit interdite de visiter Sade ; une correspondance entre la demoiselle provençale et le seigneur de La Coste, le plus souvent clandestine, révèle le talent des deux épistoliers. S’ensuivent alors des échanges qui prennent vite un tour érotique fait remarquable, la décharge psychique est induite par un changement de langue, l’occitan se substituant au français sous la plume de Sade et de son amie. .

CAMPUS UPPA BÂT LETTRES AMPHITHÉÂTRE

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

German : UTLA Conférence « LA CORRESPONDANCE DU MARQUIS DE SADE ET DE MARIE-DOROTHÉE DE ROUSSET »

Espanol : UTLA Conférence « LA CORRESPONDANCE DU MARQUIS DE SADE ET DE MARIE-DOROTHÉE DE ROUSSET »

