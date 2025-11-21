UTLA rencontre PETITE GÉNÉALOGIE DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE BÂT LETTRES AMPHI III Pau
UTLA rencontre PETITE GÉNÉALOGIE DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE BÂT LETTRES AMPHI III Pau vendredi 21 novembre 2025.
UTLA rencontre PETITE GÉNÉALOGIE DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE
BÂT LETTRES AMPHI III Amphi A Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Par FABIA GUILLÉN
Enseignant-chercheur universitaire à l’UPPA
À l’encontre des croyances volontiers diffusées par les économistes et les historiens de l’économie qui affirment que les fondements de la discipline ont été posés et formulés de façon purement rationnelle au Siècle des Lumières tandis que refluaient les superstitions et l’obscurantisme religieux, il y a tout lieu de recourir à l’Histoire notamment de longue durée et de forme généalogique pour déchiffrer l’ affinité soulignée par Walter Benjamin entre l’économique et le religieux, et qui a permis aux formes économiques qui nous dominent aujourd’hui de proliférer en symbiotes sur le christianisme catholique bien avant que protestant révérence gardée à Max Weber .
BÂT LETTRES AMPHI III Amphi A Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : UTLA rencontre PETITE GÉNÉALOGIE DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE
German : UTLA rencontre PETITE GÉNÉALOGIE DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE
Italiano :
Espanol : UTLA rencontre PETITE GÉNÉALOGIE DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE
L’événement UTLA rencontre PETITE GÉNÉALOGIE DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE Pau a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Pau