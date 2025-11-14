UTO – LA GAITE LYRIQUE Paris

UTO Début : 2025-11-14 à 19:30. Tarif : – euros.

Salut à toustes Juste pour vous rappeler que vu que la situation est toujours tendue et sans solutions à la Gaîté Lyrique qui accueille 450 personnes depuis le 10 décembre notre concert prévu le 13/03 n’aura pas lieu. On attend de trouver au plus vite, avec l’équipe de la Gaîté Lyrique, une nouvelle date de report. Donc gardez bien vos places pour celleux qui en ont déjà, le concert aura bien lieu. On va trouver une solution et surtout des logements pour ces personnes avant tout force à elleux !When All We Want To Do Is Be The Fire Part Of Fire… répétez ces paroles sans cesse tel un mantra, comme les UTO l’ont fait.Tous ceux qui connaissent Touch The Lock, le premier album d’UTO paru en 2022 et salué par Pitchfork pour sa «synth pop prismatique», sont conscients de l’œuvre et des inspirations variées du duo originaire d’une forêt en région parisienne. Ce nouvel album est tout aussi coloré. Le travail vocal de Neysa, rappelant les voix désaxées de Kim Gordon, est magnifié par le mix post-électronica des arrangements, et nous offre un mélange de productions indie sleaze stylisées et de breakbeats des années 90.2023 a été, de leur propre aveu, une année difficile. Cela se reflète dans les thèmes dantesques dont parlent des chansons telles que ‘Midway’, ou le single principal ‘Zombie’, arrivé à la fin du mois de novembre en guise d’avant-goût du nouvel album. Le cœur sombre de ce titre est troublé par les rythmes scintillants, l’électronique glitch et les séquenceurs percutants qui l’élèvent du néant.Du feu, découverte des premiers hommes, à l’IA, prochaine grande aventure de l’humanité, en passant par toutes les merveilles et complexités des relations humaines, When all you want to do is be the fire part of fire parle vraiment de la vie, de l’univers et de tout. N’oubliez pas : soyez la flamme, pas le papillon de nuit.

LA GAITE LYRIQUE 3 Bis, Rue Papin 75003 Paris 75