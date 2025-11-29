Utopia 56 à 10 ans Ground Control Paris

Depuis la création d’Utopia 56, plus de 30 000 personnes ont adhéré à notre association et aux valeurs que nous défendons. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, plus de 3 500 bénévoles s’engagent et résistent sur le terrain. Chaque année, de manière indépendante, nous menons plus de 3 000 maraudes, distribuons des dizaines de milliers de tentes et de couvertures, répondons à des urgences quotidiennes, hébergeons des milliers de familles et accompagnons des mineur·es sans abri…

Faire la liste exhaustive des actions des membres d’Utopia 56 semble infini, tant elles s’adaptent et évoluent en permanence aux réalités locales, et tant l’engagement de chacune et de chacun ne se limite pas à ces missions. Car au-delà de ce tout ce qui se chiffre, il y a les idées défendues, et les gestes du quotidien : nous créons du lien et contribuons à préserver ce qu’il nous reste d’humanité.

Les 29 et 30 novembre, Utopia 56 invite l’ensemble de ses soutiens et sympathisant·es à se réunir à Ground Control : faire une pause, regarder en arrière un instant, mesurer le chemin parcouru et les leçons apprises. Se rassembler, pour mieux se projeter vers l’avenir.

Cet événement sera l’occasion de (re)découvrir Utopia 56, en musique, en images, par l’écoute et le partage. Nous voulons faire de ce week-end un moment d’échange et de mobilisation citoyenne. Au programme, conférences, expositions, stands, concerts et djset.

Nous le savons toutes et tous : le combat est loin d’être terminé.

PROGRAMME

Tout le week-end

boutique solidaire, braderie (12h à 19h), expositions

Samedi :

de 14h à 16h : conférence « 10 ans de mobilisation, le bilan »

de 20h à 00h : concerts et Dj sets (Adam, Kacekode, ArtX et DJ MaJNooN)

Dimanche :

de 14h à 15h15 : conférence « De témoin à lanceur d’alerte »

de 15h30 à 16h45 : conférence « Utopia 56 dans 10 ans »

de 19h30 à 22h : concerts (Gaumar, LY et Colt)

Au départ, nous étions trois. Aujourd’hui, nous sommes des milliers. Des milliers de citoyens et de citoyennes à nous organiser et à nous mobiliser contre les politiques de non-accueil répressives des gouvernements français et européens à l’égard de l’immigration. Des milliers à défendre la justice, l’égalité et la solidarité.

Du samedi 29 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

dimanche

de 12h00 à 22h00

samedi

de 12h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris

Métro -> 1 : Gare de Lyon (Paris) (492m)

Bus -> 29 : Rambouillet (Paris) (105m)

Vélib -> Charenton – Place du Col Bourgoin (137.40m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.groundcontrolparis.com/project/utopia-56-10-ans communication@utopia56.org