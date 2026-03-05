Utopia club édition 3 Malugi Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Utopia club édition 3 Malugi

Samedi 11 avril 2026 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14.98 – 14.98 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 23:00:00

fin : 2026-04-11 05:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Utopia Festival s’invite en format club pour une soirée.

Pour l’occasion, nous accueillons MALUGI qui fait son grand retour à Marseille après deux ans d’absence !

Trance technoAdultes

Utopia Festival s’invite en format club pour une soirée.



Utopia Club Edition est une véritable capsule, un échantillon de l’univers Utopia la même énergie, la même vision, condensées en une nuit.

Pour l’occasion, nous accueillons MALUGI qui fait son grand retour à Marseille après deux ans d’absence !



Malugi (Berlin, DE) Fast House, UK-influenced House, Club



C’est sur le dancefloor que Malugi est dans son élément. Derrière son sourire malicieux et son énergie contagieuse se cache une véritable machine de guerre, capable de mettre n’importe quel club en ébullition. Porté par des productions survoltées et une house rapide influencée par la scène britannique, il s’est imposé comme l’un des noms forts de la nouvelle génération électronique. Entre Boiler Room virales, tournées internationales et distinction BBC Radio 1 Future Star 2025, sa mission reste la même ramener toujours plus de fun et d’intensité à la musique club. .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Utopia Festival is back in club format for one night.

For the occasion, we welcome MALUGI, who makes his comeback in Marseille after a two-year absence!

Trance techno

L’événement Utopia club édition 3 Malugi Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille