Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Utopia Festival | Tome VI

Du vendredi 25 au samedi 26 septembre 2026 de 21h30 à 6h. 41 Rue Jobin, Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 33 – 33 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:30:00

fin : 2026-09-26 06:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Utopia Festival revient pour sa 6e édition et transforme une nouvelle fois Marseille en terrain d’exploration électronique.. Pendant deux nuits, la Friche La Belle de Mai vibrera entre techno groovy, hardtechno, house…

Utopia célèbre toutes les esthétiques et cultures électroniques dans une ambiance à la fois lumineuse, intense et fédératrice.



Entre paysages urbains réinventés, énergie collective et voyages sonores jusqu’au petit matin, le festival promet une expérience unique au cœur de la cité phocéenne.



On a hâte de vous retrouver pour prolonger l’été ensemble !







Programmation





Vendredi



Bonïpso Bonnie Mine Brookesia Colin Benders (live) EvänderR Hïuge Hysta Ian Solo Johx Kloud– La Dame La Rouz’ Leko Leo Pol (live) Loïc Tonetti KX CHR Matrakk Paralich Poison Joji Prada2000 Roüge Sale Mioche Vera Grace



Carte Blanche (La Seita) club cabaret avec Agoya, Toupie Sound, Enter The Void…







Samedi



Alycia Bezgo Badmonday David Bouts Eargams God EXC Jack de Marseille Jazzy Justine Perry Kepler Kimberlaid Koboyo L’Amoroso & friends Läuff Lisa Korver Urumi



Carte Blanche (La Seita) La Cabane des Amis L’Amorosso & friends .

41 Rue Jobin, Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur aurelien@cabaret-aleatoire.com

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English :

Utopia Festival returns for its 6th edition and once again transforms Marseille into a playground for electronic music. For two nights, the Friche La Belle de Mai will come alive with groovy techno, hard techno, house, and more…

L’événement Utopia Festival | Tome VI Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille