Utopie, émancipation et praxis dans la pensée d’Ernst Bloch Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement

Utopie, émancipation et praxis dans la pensée d’Ernst Bloch

Jeudi 16 octobre 2025 à partir de 17h45. Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

En l’honneur du 140e anniversaire de sa naissance, la galerie Zemma propose trois événements autour du philosophe Ernst Bloch.

La galerie Zemma organise une exposition, une conférence et un concert en l’honneur du 140e anniversaire du philosophe Ernst Bloch.







L’auditorium de la mairie des 1er-7e arrondissements accueille cette rencontre







Conférencier Arno Münster, philosophe, spécialiste et ami d’Ernst Bloch

Modérateur Enrico Donaggio, philosophe (Aix-Marseille Université)

Modératrice Maria-Grazia Cairo, philosophe (Aix-Marseille Université)









Ernst Bloch (1885-1977), pour Emmanuel Lévinas, est le penseur par excellence pour lequel la culture universelle du monde est a priori matière pour l’espérance, une matière qu’il interprète avec beaucoup de plaisir comme s’il écrivait ainsi la partition pour un orchestre qui unit tous les génies du monde. Pour Roger-Pol Droit, Ernst Bloch est à retrouver d’urgence au moment où nous nous complaisons dans la disparition, supposée inéluctable, de tout avenir meilleur.









Résister à toutes les conditions où l’homme est traité comme un être méprisé, et à toutes les formes d’oppression et de domination de l’homme par l’homme. A. Münster.









Né en 1942, à Strehlen, en Allemagne, philosophe franco-allemand, Arno Münster est spécialiste d’Ernst Bloch, de l’école de Francfort, de Jean-Paul Sartre (1905-1980) et d’André Gorz (1923-2007). Il fait connaissance en 1963 à l’Université de Tübingen d’Ernst Bloch. Cette rencontre a été essentielle sur le plan intellectuel, philosophique et politique. Ils garderont des liens d’amitié jusqu’au décès de E. Bloch. En 1967, il s’installe à Paris. Inscrit à l’Ecole pratique des hautes études, il soutient un deuxième doctorat d’État en philosophie (université Paris-Sorbonne) qui sera publié aux PUF sous le titre « Ernst Bloch Messianisme et Utopie » . Il enseignera tout au long de sa carrière la philosophie en France puis au Brésil. Son dernier ouvrage porte sur « L’utopie, émancipation, praxis », Paris, L’Harmattan, 2025, 260 p. Il est aussi l’auteur d’une biographie intitulée « l’utopie concrète d’Ernst Bloch », publiée en 2001, aux éditions KIME, (traduite en allemand, italien et portugais).







Attention, places limitées réservation gratuite et obligatoire par email. .

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur galeriezemma@gmail.com

English :

In honor of the 140th anniversary of his birth, Galerie Zemma presents three events focusing on the philosopher Ernst Bloch.

German :

Zu Ehren seines 140. Geburtstages bietet die Galerie Zemma drei Veranstaltungen rund um den Philosophen Ernst Bloch an.

Italiano :

In occasione del 140° anniversario della sua nascita, la Galerie Zemma organizza tre eventi dedicati al filosofo Ernst Bloch.

Espanol :

Con motivo del 140 aniversario de su nacimiento, la Galería Zemma organiza tres actos en torno al filósofo Ernst Bloch.

