UTOPIE ZERO CHOMEUR (ciné-discussion) Château-Renard
UTOPIE ZERO CHOMEUR (ciné-discussion) Château-Renard vendredi 10 avril 2026.
UTOPIE ZERO CHOMEUR (ciné-discussion)
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Offrir un CDI à temps choisi à tous les chômeurs de longue durée d’un territoire donnée tel est l’objet d’une expérimentation sociale menée depuis 2023 sur le quartier Saint-Nicolas à Laval.
Documentaire de Claude Baqué (1h25) (2025)
Offrir un CDI à temps choisi à tous les chômeurs de longue durée d’un territoire donnée tel est l’objet d’une expérimentation sociale menée depuis 2023 sur le quartier Saint-Nicolas à Laval.
Séance suivie d’une discussion avec Antoine Glémain, producteur du film, et deux personnes qui ont travaillé sur un projet similaire dans le Gâtinais (Christian Monin (chargé de mission à ATD quart monde) et Philippe Lalik (ancien président d’Equilibre Monnaie-Terre) 4 .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
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English :
Offering all long-term unemployed workers in a given area a permanent contract on a voluntary basis: this is the aim of a social experiment to be carried out since 2023 in the Saint-Nicolas district of Laval.
L’événement UTOPIE ZERO CHOMEUR (ciné-discussion) Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO
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