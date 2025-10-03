Uune femme seule Théâtre 108 Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Uune femme seule Théâtre 108 Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence vendredi 3 octobre 2025.

Uune femme seule

Vendredi 3 octobre 2025 de 19h30 à 20h40.

Vendredi 17 octobre 2025 de 15h30 à 16h40. Théâtre 108 Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-03 19:30:00

fin : 2025-10-03 20:40:00

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-17

Un seul en scène coup de poing une femme seule rit, pleure et se bat contre l’injustice. Entre humour et émotion, un texte contemporain puissant de Dario Fo et Franca Rame.Adultes

Une femme, enfermée dans son appartement, parle… à cœur ouvert.

Ses rires, ses colères, ses blessures nous entraînent dans un tourbillon d’émotions.



Elle raconte son quotidien banal, ses rêves étouffés, ses désirs contrariés et, derrière ses mots, c’est toute une société qui se dessine. À travers son regard, c’est la condition féminine, les injustices sociales et la violence ordinaire qui sont mises en lumière, avec un mélange de drôlerie et d’acuité qui reste d’actualité.



Écrite dans les années 1970 par Dario Fo et Franca Rame, figures majeures du théâtre italien engagé, cette pièce s’inscrit dans un contexte de luttes sociales et féministes où le théâtre se voulait un outil de réflexion et de contestation. Fo et Rame, couple artistique et politique, utilisaient l’humour et la satire pour dénoncer les absurdités du pouvoir et les inégalités, tout en donnant la parole aux voix souvent étouffées.



À la fois drôle, mordant et bouleversant, Une femme seule dénonce avec lucidité la condition féminine et les violences qui traversent la vie quotidienne.

Un seul en scène qui secoue, où l’intime devient universel, et où le rire se mêle à la réflexion pour interroger notre époque autant que celle des auteurs. .

Théâtre 108 Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 51 66 17 80 pastilleproduction@gmail.com

English :

A powerful one-woman show: a lonely woman laughs, cries and fights against injustice. Between humor and emotion, a powerful contemporary text by Dario Fo and Franca Rame.

German :

Eine einsame Frau lacht, weint und kämpft gegen die Ungerechtigkeit. Zwischen Humor und Emotionen, ein starker zeitgenössischer Text von Dario Fo und Franca Rame.

Italiano :

Un one-woman-show di grande impatto: una donna sola ride, piange e lotta contro le ingiustizie. Tra umorismo e commozione, un potente testo contemporaneo di Dario Fo e Franca Rame.

Espanol :

Un espectáculo unipersonal de gran impacto: una mujer solitaria ríe, llora y lucha contra la injusticia. Entre el humor y la emoción, un poderoso texto contemporáneo de Dario Fo y Franca Rame.

