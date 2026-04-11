Sète

UVA FEST 2026

Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-12

Nous avons le plaisir de vous convier à la 5 ème édition d’Uva Fest 10h30 à 18h Fête du vin avec plus de 20 exposants. À partir de 19h Repas vigneron orchestré par Tetro Marseille , sur réservation uniquement.À partir de 22h Dj Set par Perros Mediterraneos & Kiosk Radio

Nous avons le plaisir de vous convier à la 5 ème édition d’Uva Fest10h30 à 18h Fête du vin avec plus de 20 exposantsÀ partir de 19h Repas vigneron orchestré par Tetro Marseille , sur réservation uniquement.https://my.weezevent.com/uva-fest-2026À partir de 22hDj Set par Perros Mediterraneos & Kiosk Radio .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 82 50 06 56 uvafestsete@gmail.com

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English :

We are pleased to invite you to the 5th Uva Fest 10:30am to 6pm: Wine festival with over 20 exhibitors. From 7pm: Winegrower’s meal orchestrated by Tetro Marseille, by reservation only From 10pm: Dj Set by Perros Mediterraneos & Kiosk Radio

L’événement UVA FEST 2026 Sète a été mis à jour le 2026-04-02 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE