UVED Où sont nos ordures ménagères ? Devant l’usine Le Mans

UVED Où sont nos ordures ménagères ?

Devant l’usine 200 bis Rue de l’Angevinière Le Mans Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:30:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

Date(s) :

2026-02-27

L’UVED valorise en énergie thermique et électrique de

nombreux déchets ménagers et assimilés non recyclables et produit de l’énergie.

Dans le cadre de cette visite inédite, découvrez l’usine et son fonctionnement

par le biais d’un circuit cheminant par la salle des commandes avec vue sur la

fosse de stockage de 2000 m³, et par la salle pédagogique implantée au cœur de

l’usine.

Votre guide sera Sibyl Davy

Plein tarif 6 € tarif réduit 4 €

Jauge maximale 15

Réservation obligatoire à la Maison du Pilier-Rouge

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et sur place

Départ 10h30, Point accueil Syner’val, 200 bis rue de l’Angevinière

Durée 1h30 .

Devant l’usine 200 bis Rue de l’Angevinière Le Mans 72027 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement UVED Où sont nos ordures ménagères ? Le Mans a été mis à jour le 2026-02-09 par CDT72