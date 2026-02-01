UVED Où sont nos ordures ménagères ? Devant l’usine Le Mans
L’UVED valorise en énergie thermique et électrique de
nombreux déchets ménagers et assimilés non recyclables et produit de l’énergie.
Dans le cadre de cette visite inédite, découvrez l’usine et son fonctionnement
par le biais d’un circuit cheminant par la salle des commandes avec vue sur la
fosse de stockage de 2000 m³, et par la salle pédagogique implantée au cœur de
l’usine.
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif 6 € tarif réduit 4 €
Jauge maximale 15
Réservation obligatoire à la Maison du Pilier-Rouge
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et sur place
Départ 10h30, Point accueil Syner’val, 200 bis rue de l’Angevinière
Durée 1h30 .
English :
