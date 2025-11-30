Uzer Trio blue grass music Le Non-Lieu Marseille 6e Arrondissement

Uzer Trio blue grass music

Dimanche 30 novembre 2025 de 18h30 à 20h30. Le Non-Lieu 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 14 EUR

Début : 2025-11-30 18:30:00

fin : 2025-11-30 20:30:00

L’un est fan de Flatt et Scruggs, l’une des Doors et l’autre de David Grisman. Ensemble ils ont réuni ces influences pour créer l’excellent Uzer Trio qui revisite avec passion les classiques et les non-classiques du Bbuegrass.

Uzer Trio qui revisite avec passion les classiques et les non-classiques du bluegrass, originaire du Kentucky dont le fondateur était Bill Monroe.





Deux mots sur le bluegrass La musique Bluegrass trouve ses origines dans la ruralité des Appalaches aux Etats Unis, dans le Kentucky des années 50.





Les influences et les instruments utilisés sont directement liés aux différentes migrations, forcées où volontaires des siècles passés, le banjo africain côtoyant la mandoline iItalienne, pendant que le fiddle irlandais flirte avec la guitare hawaïenne (dobro).





Musique principalement chantée, les Harmonies vocales trouvent leurs couleurs dans les chants d’église, les Gospels, mais le Blues reste le terreau principal de la musique bluegrass.





Aujourd’hui joué sur toute la planète, le bluegrass reste une musique de niche et de passionnés qui se partage, et se transmet, les Jams restant la meilleure école de l’apprentissage





Jean-Marc Delon guitare, banjo, chant

Marie Scheid contrebasse, chant

Bernard Minari mandoline, chant.





Le concert sera précédé d’un atelier–jam conduit par Bernard Minari le même jour à partir de 14h. .

Le Non-Lieu 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

One is a fan of Flatt and Scruggs, the other of The Doors and the other of David Grisman. Together, they’ve combined these influences to create the excellent Uzer Trio, which passionately revisits the classics and non-classics of bbuegrass.

