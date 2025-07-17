Uzerche en canoë visite sur la Vézère Uzerche

Uzerche en canoë visite sur la Vézère Uzerche jeudi 17 juillet 2025.

Uzerche en canoë visite sur la Vézère

La Minoterie Uzerche Corrèze

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-28

Une visite au rythme de la Vézère, autour de l’éperon rocheux sur lequel trône la cité d’Uzerche ! Partez à la rencontre des monuments emblématiques de la Perle du Limousin son abbatiale, ses châteaux et hôtels particuliers, sa chapelle, ainsi que le patrimoine lié à l’activité autour de cette rivière moulins, tanneries, papeterie.

Tarifs 18€ adultes, enfant à partir de 8 ans Durée 2h (1h sur l’eau).

Visite du 21 août annulée en raison du niveau d’eau insuffisant et de la météo. .

La Minoterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71

English : Uzerche en canoë visite sur la Vézère

German : Uzerche en canoë visite sur la Vézère

Italiano :

Espanol : Uzerche en canoë visite sur la Vézère

L’événement Uzerche en canoë visite sur la Vézère Uzerche a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze