Uzerche se met en scène Les voies de l’IA Place Marcel Champeix Masseret

Uzerche se met en scène Les voies de l’IA

Place Marcel Champeix Espace Lémovices Masseret Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

La pièce de théâtre Les voies de l’IA explore l’intégration de l’intelligence artificielle dans une commune pour améliorer la gestion municipale. Les membres de l’équipe ont un accueil mitigé, surtout lorsqu’ un hologramme se dévoile sous la forme d’un troubadour du 12éme…

Cette pièce, de Stéphane Gékière, pleine d’humour, pose de nombreuses questions mettant en lumière les défis et les implications éthiques et sociales de cette technologie.

Entrée au chapeau.

Réservations au 06 23 36 50 07. .

Place Marcel Champeix Espace Lémovices Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 36 50 07 oliviergrare@outlook.com

