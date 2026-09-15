Informations pratiques

Limoges

Uzu’Run Solidaire

Lac d’Uzurat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’Uzu’Run Solidaire est un événement sportif, solidaire et inclusif organisé conjointement par l’ASPTT Limoges, l’association Entre Deux et Les Amis de l’Atelier. La manifestation proposera deux épreuves de course à pied ainsi que 2 marches :

– une course de 7 km, dont le départ est prévu à 11h00

– une course de 14 km, programmée à 14h00, avec une participation possible en individuel ou en relais

-marche de 7km départ 10h

-marche de 2 km départ 15h

Au-delà de la dimension sportive, l’Uzu’Run Solidaire a pour objectif de sensibiliser le public aux enjeux liés au handicap, à l’inclusion et à l’accessibilité de la pratique sportive. Un village réunissant les partenaires et les associations, ainsi que différentes animations, seront proposés tout au long de la journée. Restauration et buvette sur place.

Inscription aux marches et aux courses sur le site web en lien. .

Lac d’Uzurat Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 41 56 25 communication.limoges@asptt.com

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English : Uzu’Run Solidaire

L’événement Uzu’Run Solidaire Limoges a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Limoges Métropole