V.ÉLO T.OUT T.ERROIR Domaine Fredavelle Éguilles 12 juillet 2025 10:00

Bouches-du-Rhône

V.ÉLO T.OUT T.ERROIR Samedi 12 juillet 2025 de 10h à 12h30. Domaine Fredavelle 1250 Route de Pélissanne CD17 Éguilles Bouches-du-Rhône

Chaque 2ème samedi du mois, partez à la découverte de notre terroir en VTT électrique, le moyen idéal pour découvrir notre environnement et être au plus proche de la nature.

Terminez votre parcours avec une dégustation commentée de nos vins.

Tout terroir, tout plaisir !



Grâce au vélo à assistance électrique, pédaler ne sera que du plaisir, même dans les montées ! Laissez-vous guider par Pierre Aix Bike Provence, moniteur diplômé, le long d’un parcours panoramique adapté à votre niveau. Roulez en sécurité, partagez les connaissances du guide sur la région et bénéficiez de conseils techniques pour mieux maitriser votre VTT.



AU PROGRAMME



Explorez les sentiers pittoresques du village d’Eguilles et découvrez notre terroir :

Départ 10h

Durée du parcours VTT 1h45

Après l’effort, le réconfort ! Retour au caveau autour d’une dégustation afin de mieux comprendre chaque spécificité et profil de nos vins.

Durée de la dégustation 30 minutes



INFOS PRATIQUES :



Inscription obligatoire au minimum 24h avant la sortie via le module de réservation sur notre site internet ou par téléphone au 0442923829

Arrivée 15 min avant le départ

Groupe de 6 personnes max

Tarif 45 € comprend moniteur diplômé + location VTT électrique + casque + dégustation

Taille minimale 1m50 tarif enfant 35 €

Possibilité d’apporter son VTT électrique nous consulter

Prévoir tenue de sport adaptée

ATTENTION sous réserve d’une météo favorable .

Domaine Fredavelle 1250 Route de Pélissanne CD17

Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Every 2nd Saturday of the month, discover our terroir on an electric mountain bike, the ideal way to discover our environment and get close to nature.

End your tour with a guided tasting of our wines.

German :

Jeden 2. Samstag im Monat können Sie unsere Gegend mit einem Elektro-Mountainbike erkunden. Das ist das ideale Mittel, um unsere Umgebung zu entdecken und der Natur so nah wie möglich zu sein.

Beenden Sie Ihre Tour mit einer kommentierten Verkostung unserer Weine.

Italiano :

Ogni 2° sabato del mese, partite alla scoperta della nostra regione su una mountain bike elettrica, il modo ideale per scoprire il nostro ambiente e avvicinarvi alla natura.

Concludete il vostro tour con una degustazione guidata dei nostri vini.

Espanol :

Todos los segundos sábados de mes, salga a descubrir nuestra región en bicicleta eléctrica de montaña, el medio ideal para descubrir nuestro entorno y acercarse a la naturaleza.

Termine su recorrido con una degustación guiada de nuestros vinos.

