« Va aimer ! » Théâtre Saison Presqu’île de Culture

Rue du Centre Saint-Sauveur Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif plein tarif

Début : 2026-02-06

2026-02-06

Théâtre « Va Aimer » Eva Rami Molière du Meilleur Seul en Scène 2024

Personne n’aime voir un oiseau enfermé, mais est-il si simple d’ouvrir sa cage ? À travers cette question pourtant simple, l’autrice et comédienne Eva Rami s’intéresse aux relations complexes de domination, de non consentement et d’enfermement qui peuvent se mettre en place en amour.

Eva Rami incarne une nouvelle fois une multitude de personnages, dont un groupe de femmes qui gravitent autour de l’héroïne Elsa. À la manière d’un chœur, et parfois d’un feu d’artifice, ces femmes vont accompagner l’héroïne dans son cheminement vers la libération. Avec humour et tendresse, mues par une affection parfois étouffante, toutes vont vouloir l’aider à sortir du silence qui la paralyse.

Conseiller + 15 ans

Ce spectacle vous est proposé par la CdC Médoc CPI (saison culturelle) , via la Manufacture Médocaine. .

Rue du Centre Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 17 10 14 culture@medoc-cpi.fr

