Va falloir toujours toujours, Le May-sur-Èvre

Va falloir toujours toujours

Espace culturel Léopold Sédar Senghor Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Rater… quelle angoisse!

C’est si difficile d’habiter l’échec avec humanité.

D’admettre que tout ne se passe pas comme on le voulait.

Il vaut mieux être celui qui gagne . Être en avant, être le premier. Dominer.

Tout ce qui nous entoure carbure au sentiment de réussite. Il faut être au top en tout.

Quand on est un parent, il faut être un top parent.

Quand on est enfant, il faut être un top enfant.

Pourtant, rien ne se passe jamais comme on l’avait imaginé. Chaque jour on trébuche un peu, on rate et on échoue. On se re-pète la gueule. On arrive en retard. On oublie LE truc super important. Mais on avance. Même si c’est tout croche . Et au fond, est-ce que ce ne sont pas les conséquences de nos échecs qui nous construisent ?

Pour leur 3ème création conjointe, Christophe Garcia (France) et Érika Tremblay-Roy (Québec) ont fouillé dans cette montagne de petites et grandes choses que, malgré nous,

parents comme enfants, on rate, avec l’envie de porter à la scène la perspective des enfants sur les failles, les creux et les courageux effondrements de celles et ceux qui les entourent. .

