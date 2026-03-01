Va là où le vent nous mène Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Samedi 28 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine

Film participatif réalisé par et avec des jeunes du quartier de Maurepas.

Le film documentaire retrace les questionnements et les aspirations des adolescents qui ont participé au projet à la fois devant et derrière la caméra.

Une réalisation de **Zéro de conduite** (association de création audiovisuelle) et le **Sunset 357**(structure jeunesse du quartier de Maurepas à Rennes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T16:45:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



