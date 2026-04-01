Va piano va solo La CoConnerie SAS Bob le Saule Aurel

Va piano va solo

La CoConnerie SAS Bob le Saule 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Chanteur du groupe Tournée Générale pendant 15 ans, JePh se lance en solo dans un univers plus intimiste, laissant une grande place aux mots et à l’interprétation. De la chanson sculptée dans le marbre de nos grands auteurs, à la lisière de la poésie…

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La CoConnerie SAS Bob le Saule 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

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English : Va piano va solo

Singer with the group Tournée Générale for 15 years, JePh is now embarking on a solo career in a more intimate universe, leaving plenty of room for words and interpretation. Song carved in the marble of our great authors, on the edge of poetry?

L’événement Va piano va solo Aurel a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme