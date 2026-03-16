Vacance D’Automne LAMA LOISIR Mamirolle

Vacance D’Automne

LAMA LOISIR Champ Paillot Mamirolle Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 13:00:00

fin : 2026-11-02 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Lama Loisir Mamirolle célèbre Halloween dans une ambiance automnale pleine de jeux et de surprises. Pendant les vacances, la ferme propose une activité originale à vivre en famille, au grand air, au cœur de la campagne du Doubs.

Petits et grands suivent un parcours ludique ponctué d’énigmes et de défis, à travers les différents espaces de la ferme. Chaque enfant devient acteur de l’aventure tout en découvrant les animaux et leur environnement.

Les lamas, les chèvres, les moutons, les lapins et toute la basse-cour attendent les visiteurs pour des moments de rencontre privilégiés. Le nourrissage fait partie intégrante de la visite un instant fort, apprécié des enfants, qui permet d’observer les animaux de près et de mieux comprendre leur quotidien.

Cette sortie est un véritable loisir nature, simple et convivial, où l’on prend le temps de partager, d’apprendre et de s’amuser ensemble. Une manière différente de vivre Halloween, entre découverte, rires et douceur animale. .

LAMA LOISIR Champ Paillot Mamirolle 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 36 34 16 lamaloisirmamirolle@gmail.com

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English : Vacance D’Automne

L’événement Vacance D’Automne Mamirolle a été mis à jour le 2026-03-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)