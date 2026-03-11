Vacances 2026 au Musée des Alpilles Place Favier Saint-Rémy-de-Provence

Vacances 2026 au Musée des Alpilles

Mercredi 22 avril 2026.

• Atelier pour les 4-6 ans de 10h à 11h30.

• Atelier pour les 11-15 ans de 14h à 16h.

Du jeudi 23 au vendredi 24 avril 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h.

• Atelier pour les 7-10 ans. Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Retrouvez les ateliers pour les enfants au Musée des Alpilles pour les vacances de printemps !Enfants

Durant les vacances scolaires, le musée propose aux jeunes de découvrir les arts graphiques.



Les prochains ateliers

– LE 22 AVRIL

de 10h à 11h30 pour les 4-6 ans.

de 14h à 16h pour les 11-15 ans.



– LE 23 et 24 AVRIL Avec Anne-Lise King

de 10h à 12h et de 14h à 17h pour les 7-10 ans.



Durant les vacances scolaires, le musée invite les jeunes à découvrir les arts graphiques et tout particulièrement les techniques de l’estampe. Les ateliers se déroulent dans les salles d’exposition et dans l’atelier de gravure. Ils permettent aux enfants de s’approprier les œuvres et les objets du patrimoine, de s’initier à de multiples techniques tout en développant leur sens créatif dans des domaines très variés dessin, peinture, gravure… .

Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Find out about the workshops for children at the Musée des Alpilles for the spring holidays!

